Французская полиция отработала сценарий теракта на матче Украина - Ирландия во время Евро-2016

Готовясь к Евро-2016, французская полиция провела учения в Лионе. Об этом со ссылкой на The Guardian пишет "Европейская правда".

По сценарию на стадионе "Люмьер" произошел теракт во время матча сборных Украины и Северной Ирландии, который состоится 16 июня.

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По условию учений, два террориста-смертника подорвали себя среди большого скопления людей.

"Болельщики покидали стадион Лиона после матча Украина-Северная Ирландия, когда два смертника якобы взорвали себя в толпе. Волонтеры, которые принимают участие в учениях, играли жертв теракта и пострадавших. Толпа запаниковал и полиция должна была обеспечить безопасный район в то время, как медики помогали пострадавшим", - отмечает издание.

Эти учения были одними из как минимум 30 сценариев, которые отрабатывали сотрудники полиции и экстренных служб во Франции накануне Евро-2016.

Франция готовится принять более 2,5 млн. обладателей билетов на матчи Евро-2016 и более миллионов болельщиков в 10 городах, которые будут смотреть матчи в фан-зонах.

Репортеры Reuters зафиксировали одни из таких учений на лионском стадионе.