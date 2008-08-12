В Польше прошли акции протеста против действий России в Грузии

С 9 августа в польских городах проходят акции протеста против военных действий России в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, митинги состоялись перед дипломатическими учреждениями России в Варшаве, Кракове и Гданьске.

Вчера вечером в Варшаве почти 300 человек приняли участие в митинге в поддержку Грузии перед Посольством Российской Федерации в Польше. Акцию организовала инициатива «Солидарные с Грузией». Участники митинга держали транспаранты с надписями «Россияне – домой!», «Свободная Грузия», «Стоп провокации и агрессии», «Лапы - от Грузии!».

Участники митинга почтили минутой молчания жертв военного конфликта между РФ и Грузией.