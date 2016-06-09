США хотят подключить Канаду для сдерживания России в Европе

НАТО хочет создать на востоке Польши и в Прибалтике ротационную силу из 4 тыс. военных, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Великобритания и Германия согласились внести свой вклад и предоставить батальоны по 1 тыс. военнослужащих, США выделяют третий батальон, однако Альянсу не хватает четвертого.

Читайте такжеНАТО тренируется вести войну против Путина - Bild (фоторепортаж)

Высокопоставленный дипломат НАТО, участвующий в обсуждениях вопроса, рассказал Reuters, что у европейских союзников США есть свои причины для отказа. "Они сильно рассредоточены, дома, в Африке, в Афганистане. У них просто нет денег", — говорит собеседник издания.

"Внутри НАТО есть разногласия", — подтверждает эксперт по обороне лондонского Центра европейских реформ София Беш, уточняя, что "некоторые союзники чувствуют, что акцент должен был сделан на юге".

Напонмим, 7 июня совместная Литовско-польско-украинская бригада начала полевую подготовку по сценарию операций по стабилизации в рамках учений "Анаконда-2016", которые продлятся на полигоне Новая Деба в Польше до 17 июня.