Военные корабли Китая и России приблизились к территориальным водам Японии

В Японии расследуют возможную связь между перемещением судов Китая и России. Об этом говорится в заявлении японского правительства, которое цитирует Reuters, передает "РБК".

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В ночь на четверг, 9 июня, фрегат ВМФ Китая проплыл на расстоянии в 24 морских мили (38 км) от территории острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своей (в Китае остров известен под названием Дяоюйдао, КНР также оспаривает эти территории). Практически в то же время вблизи острова появились три корабля ВМФ России.

В связи с этим заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки утром в четверг вызвал китайского посла в Токио, чтобы "выразить серьезную озабоченность".

"Мы обеспокоены тем, что этот шаг приведет к эскалации напряженности", — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга на пресс-конференции в Токио.

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По его словам, над этой ситуацией работают соответствующие министерства. Кроме того, Япония собирается тесно взаимодействовать с США в этом вопросе.

Также сообщается, что практически одновременно с китайским кораблем близко к острову подошли три корабля ВМФ России, что вызвало обеспокоенность со стороны Японии.

По словам Йошихиде Суги, правительство Японии расследует этот факт, чтобы определить, были ли скоординированные действия судов из России и КНР.

При этом Минобороны КНР, отвечая на заявления властей Японии, назвало действия своих судов законными.

"Ни одна другая страна не имеет права делать необдуманные замечания по этому поводу", — говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует агентство.

Российские власти пока официально не комментировали этот инцидент.

Заместитель помощника госсекретаря США Колин Уиллетт сообщила агентству, что Госдепартамент находится в контакте с японским правительством по этому вопросу.