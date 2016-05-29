Четыре российских военных самолета приближались к границам Латвии

19:31, 29 мая 2016
Мир
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Четыре российских военных самолета зафиксировали в небе над Балтийским морем вблизи границ Латвии.

flickr.com/photos/resnaate

Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"29 мая над нейтральными водами Балтийского моря возле территориальных вод Латвии идентифицированы два Су-27 и два Ан-26", - говорится в сообщении.

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