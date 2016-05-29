Четыре российских военных самолета приближались к границам Латвии
19:31, 29 мая 2016Мир
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Четыре российских военных самолета зафиксировали в небе над Балтийским морем вблизи границ Латвии.
Военные самолеты РФ зафиксировали у границ Латвии / flickr.com/photos/resnaate
Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.
"29 мая над нейтральными водами Балтийского моря возле территориальных вод Латвии идентифицированы два Су-27 и два Ан-26", - говорится в сообщении.
29.05. patruļlidmašīnas вирса Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. ūdeņu ārējās robežas identif. Krievijas BS lidm. 2x Su-27, 2x An-26— NBS (@Latvijas_armija) May 29, 2016
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