Клинтон намерена объединиться с Сандерсом, чтобы предотвратить победу Трампа
02:52, 01 июня 2016Мир
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Предвыборный штаб Клинтон ведет переговоры с представителями сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса об объединении кампании Демократической партии на президентских выборах.
REUTERS
Об этом заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью CNN, передает РБК.
«Я, конечно, сделаю все, что смогу, для объединения Демократической партии. Наши кампании соприкасаются друг с другом. Мы будем продолжать делать это», — сказала Клинтон.
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По ее словам, эти контакты могут усилиться после первичного голосования в Калифорнии, которое пройдет на следующей неделе.
Клинтон заявила, что она и Сандерс «намерены сделать все возможное», чтобы предотвратить победу на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
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