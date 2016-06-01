Клинтон намерена объединиться с Сандерсом, чтобы предотвратить победу Трампа

Об этом заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью CNN, передает РБК.

«Я, конечно, сделаю все, что смогу, для объединения Демократической партии. Наши кампании соприкасаются друг с другом. Мы будем продолжать делать это», — сказала Клинтон.

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По ее словам, эти контакты могут усилиться после первичного голосования в Калифорнии, которое пройдет на следующей неделе.

Клинтон заявила, что она и Сандерс «намерены сделать все возможное», чтобы предотвратить победу на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.