Партия свободы в Австрии обжалует результаты президентских выборов

Иск подали 8 июня, за 4 недели до того, как в стране должна состояться инаугурация новоизбранного президента, передает Радио Свобода.

Лидер FPOe Хайнц-Кристиан Штрахе заявил журналистам в Вене, что члены его партии «не являются разгневанными побежденными». Он назвал подачу иска «защитой принципов демократии».

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Штрахе отметил, что «уровень нарушений» во время второго тура президентских выборов в Австрии был "более, чем ужасным".

На президентских выборах в Австрии кандидат от Партии свободы Норберт Гофер проиграл Александру Ван дер Беллену – независимому кандидату, который выступал при поддержке партии «зеленых».

Во втором туре Ван дер Беллен опередил Гофера всего на 0,6%. Решающими стали голоса, поданные на выборах по почте. До того, как они были подсчитаны, Гофер лидировал с преимуществом почти в 4%.