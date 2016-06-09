Количество жертв стрельбы в центре Тель-Авива выросло до четырех

Об этом сообщает израильская полиция, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее сообщалось о троих пострадавших и восьми раненых.

"Двое террористов открыли огонь по мирным жителям", - сказал глава районного участка полиции в беседе с агентством Ассошиэйтед пресс, добавив, что версия о том, что на месте присутствовал третий нападавший, больше не рассматривается. Один из нападавших был арестован на месте, другой - ранен и госпитализирован, добавил полицейский.

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Как заявили в медицинском центре имени Сураски, четырех израильтян доставили в больницу с тяжелыми ранениями, от которых они позже скончались.

Инцидент произошел в непосредственной близости от центрального военного штаба и комплекса зданий министерства обороны Израиля. В этом районе расположено также множество кафе и ресторанов.

Как заявил директор рыночного комплекса Сарона, работа его охранников, помешавших нападавшим пройти внутрь, помогла предотвратить трагедию еще большего масштаба.

В тель-авивской полиции заявляют, что это нападение было явно направлено против израильтян.