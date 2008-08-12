Кондолизза Райс сделала уже 50 звонков по ситуации в Южной Осетии

Госсекретарь США Кондолиза Райс предпринимает активные международные дипломатические усилия по урегулированию конфликта вокруг Южной Осетии и в течение минувших выходных сделала уже более 50 телефонных звонков по этому вопросу, сообщил в понедельник журналистам в Вашингтоне заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Вуд.

Вуд привел данные об активном диалоге Райс с ее международными партнерами, отвечая на вопрос, почему госсекретарь США не вылетела в регион для того, чтобы лично подключиться к посредническому процессу по урегулирования конфликта.

Представитель госдепартамента в этой связи подчеркнул, что Райс располагает в Вашингтоне всеми современными технологиями, необходимыми для того, чтобы участвовать в таких усилиях на расстоянии.

При этом он сообщил, что сейчас в регион направляется заместитель помощника госсекретаря США по странам Европы и Евразии Мэттью Брайза.

Вуд не раскрыл подробности маршрута и графика американского дипломата.