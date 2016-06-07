Основатель Bellingcat назвал главные вызовы для следствия по МН17: кто был внутри "Бука" и когда была запущена ракета
Основатель группы гражданских журналистов Bellingcat Элиот Хиггинс допускает высокую вероятность того, что выводы Совместной следственной группы (ССГ - Ред.), которая занимается делом сбитого над Донбассом Боинга 777, совпадут с выводами его команды и подтвердят, что самолет сбил российский ЗРК "Бук".
По его словам, главный вызов, который стоит перед ними (ССГ - Ред.), чтобы на 100% идентифицировать, кто именно был внутри "Бука", когда была запущена ракета по рейсу MH17, передает "Апостроф".
"Мы уверены, что мы построили сильную доказательную базу для того, чтобы привлечь к ответственности российскую 53-ю бригаду. Но гораздо сложнее доказать, что "вот это лицо, нажало на кнопку", - считает Хиггинс.
Читайте такжеЭксперты Bellingcat назвали возможных причастных к катастрофе MH17, среди них - Минобороны РФ и Путин
Также он заявил, что из релиза довольно ясно, что главная теория следственной группы - это была ракета, выпущенная из "Бука".
"Мне сложно сказать, будут ли они указывать на конкретный "Бук" в ближайшее время, но я думаю, что мы дали убедительные доводы общественности, что это был именно "Бук" №332 53-й российской бригады", - уверен представитель Bellingcat.
При этом, отвечая на вопрос о том, как результаты официального расследования повлияют на конфликт на Донбассе и отношение в мире к президенту РФ Владимиру Путину, он сказал, что с Россией будет трудно иметь дело другим странам.
"Я полагаю, что это будет трудно для других стран, иметь дело со страной, которая убила 298 человек, а потом об этом неоднократно лгала, фальсифицируя при этом доказательства", - подытожил Хиггинс.
Напомним, 6 июня совместная следственная группа уголовного расследования катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 обнародовала фото найденной на месте падения самолета нижней части ракеты Бук Venturi.