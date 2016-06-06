Следователи показали часть сбившей самолет MH17 ракеты из "Бука"
Обнародовано фото найденной нижней части ракеты Бук, которой был сбит самолет рейса МН17.
Совместная следственная группа уголовного расследования катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 обнародовала фото найденной на месте падения самолета нижней части ракеты Бук Venturi.
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Фото обнародовано на веб-сайте прокуратуры в «Цифровом журнале об уголовном расследованиии МН17», передает собственный корреспондент УНИАН.
Так называемая часть ракеты Venturi «расположена в нижней части ракеты Бук и предназначена для выпуска метательного газа, подобного выхлопам автомобиля. Это было найдено на месте падения в Украине», - объясняется в докладе.
Как известно, 13 октября прошлого года Совета безопасности Нидерландов обнародовал финальный отчет по катастрофе MH17.
По выводам экспертов, самолет Boeing-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года ракетой, запущенной российским зенитно-ракетным комплексом "Бук".
Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.