В США разбился второй за день истребитель пилотажной группы

Самолет разбился во время тренировки перед авиашоу в городе Смирна, передает NewsChannel 5.

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Пилот самолета не успел катапультироваться. На земле жертв и пострадавших нет.

Причина крушения самолета не установлена. Разбившийся самолет в группе из шести других истребителей F/A-18 должен был участвовать в авиашоу на выходных. Остальные 5 самолетов безопасно приземлились на аэродроме. Отмечается, что самолет разбился почти сразу после взлета.

Это второй за один день случай крушения в США самолета пилотажной группы.

Ранее УНИАН сообщал, что при выполнении демонстрационного полета во время выпускной церемонии Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, на котором присутствовал президент страны Барак Обама, разбился F-16 группы Thunderbirds.