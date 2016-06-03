В США разбился второй за день истребитель пилотажной группы
В штате Теннесси разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 пилотажной группы Blue Angels.
Самолет разбился во время тренировки перед авиашоу в городе Смирна, передает NewsChannel 5.
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Пилот самолета не успел катапультироваться. На земле жертв и пострадавших нет.
Причина крушения самолета не установлена. Разбившийся самолет в группе из шести других истребителей F/A-18 должен был участвовать в авиашоу на выходных. Остальные 5 самолетов безопасно приземлились на аэродроме. Отмечается, что самолет разбился почти сразу после взлета.
@NC5_JKnutson@NC5pic.twitter.com/fhLTl9LpZd— Mark King (@kingmark32) June 2, 2016
Это второй за один день случай крушения в США самолета пилотажной группы.
Ранее УНИАН сообщал, что при выполнении демонстрационного полета во время выпускной церемонии Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, на котором присутствовал президент страны Барак Обама, разбился F-16 группы Thunderbirds.