Самолет ВВС США разбился во время демонстрационного полета в присутствии Обамы

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Самолет разбился после окончания выступления пилотажной группы Thunderbird на выпускной церемонии в академии в Колорадо-Спрингс. В момент падания самолета Барак Обама фотографировался с выпускниками.

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Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Жертв и разрушений в результате происшествия нет. Президент США поблагодрил пилота и выразил облегчение, что тот серьезно не пострадал, отметил спикер Белого дома Джош Эрнест.

Aerial view of Thunderbird plane crash in Colorado Springs; Pilot ejected, OK https://t.co/btxLsHISLApic.twitter.com/lvKxSKs3BE — Barrett Tryon KKTV (@btryn) June 2, 2016

Информация о причинах крушения пока отсутствует. Отмечается, что пилот самолета налетал больше 270 часов на миссиях в Ираке и Ливии. Перед вылетом пилотажной группы Thunderbird никаких неполадок замечено не было, отмечает CBS.