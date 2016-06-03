Самолет ВВС США разбился во время демонстрационного полета в присутствии Обамы
Военный самолет разбился при выполнении демонстрационного полета во время выпускной церемонии Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, на которой присутствовал президент Барак Обама.
Об этом сообщает телеканал CBS News.
Самолет разбился после окончания выступления пилотажной группы Thunderbird на выпускной церемонии в академии в Колорадо-Спрингс. В момент падания самолета Барак Обама фотографировался с выпускниками.
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Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Жертв и разрушений в результате происшествия нет. Президент США поблагодрил пилота и выразил облегчение, что тот серьезно не пострадал, отметил спикер Белого дома Джош Эрнест.
Aerial view of Thunderbird plane crash in Colorado Springs; Pilot ejected, OK https://t.co/btxLsHISLApic.twitter.com/lvKxSKs3BE— Barrett Tryon KKTV (@btryn) June 2, 2016
Информация о причинах крушения пока отсутствует. Отмечается, что пилот самолета налетал больше 270 часов на миссиях в Ираке и Ливии. Перед вылетом пилотажной группы Thunderbird никаких неполадок замечено не было, отмечает CBS.