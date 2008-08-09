Саакашвили принял решение о введении военного положения

Президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании Национального совета безопасности объявил о том, что принято решение ввести в стране военное положение в связи с событиями в Южной Осетии. (Ранее о возможности введения военного положения в стране уже сообщали грузинские СМИ). Все государственные объекты, по его словам, будут работать в чрезвычайном режиме.

"Я подписываю указ о введении военного положения и передам его в парламент на утверждение, так как Грузия находится в состоянии военной агрессии со стороны России", - заявил грузинский президент.

Он назвал события в Южной Осетии "хорошо спланированной военной операцией России" и утверждает, что цель этой операции - создание паники в грузинском обществе.