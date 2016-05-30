Премьер Черногории на встрече НАТО заявил, что не отдаст будущее страны Кремлю

Об этом заявил премьер-министр Черногории Мило Джуканович, который впервые принял участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает радио "Свобода". Также он пообещал продолжить процесс реформ, чтобы достичь успеха на евроатлантическом пути.

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При этом, сказал черногорский премьер, политические силы, которые хотят остановить процесс евроатлантической интеграции, еще не побеждены окончательно, и этот факт нельзя игнорировать.

Представители НАТО, принимавшие участие в работе Парламентской ассамблеи НАТО в столице Албании Тиране, со своей стороны, приветствовали недавнее подписание протокола о предстоящем вступлении Черногории в НАТО.

В частности, председатель ассамблеи Майкл Тернер сказал, что Черногория может завершить процесс интеграции в НАТО уже в ближайшее время, возможно, уже до конца этого года. "Черногория показала, что разделяет наши взгляды и готова защищать их", – добавил он.

Тем временем в Москве постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко вновь заявил, что вступление Черногории в НАТО "абсолютно негативно" отразится на европейской безопасности и создаст "еще одну линию разделения на Балканах".

Как сообщал УНИАН, 19 мая Черногория и НАТО подписалипротокол о предстоящем вступлении этой балканской страны в Альянс. Обретение членства произойдет после того, как этот протокол ратифицируют все 28 членов НАТО. Прогнозируется, что на это уйдет примерно год. После вступления Черногория станет 29-м членом Североатлантического союза и третьим представителем в нем региона Западных Балкан после Хорватии и Албании. Сейчас она принимает участие в мероприятиях НАТО в качестве наблюдателя.