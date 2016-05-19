Все 28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания проходила во время заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

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От НАТО подписи поставили руководители и представители внешнеполитических ведомств стран Альянса.

От Черногории подпись поставил премьер-министр Мило Джуканович.

Председательствующим на церемонии подписания был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После того, как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран - членов НАТО, Черногория станет полноправным, 29-м членом НАТО.

“Несколько минут назад министры иностранных дел НАТО подписали протокол о вступлении Черногории. Отныне Черногория будет участвовать во всех встречах НАТО как наблюдатель или приглашенная страна. Теперь начинается процесс ратификации. Как только все союзники ратифицируют протокол, Черногория будет приглашена присоединиться к Вашингтонскому договору и стать 29-м членом нашего Альянса”, - сказал Столтенберг после церемонии подписания протокола.

Генеральный секретарь подчеркнул, что членство в НАТО позволит Черногории присоединиться к формированию политики Альянса.

“Это принесет больше стабильности и безопасности в регионе, и поэтому будет способствовать процветанию. И это будет четким сигналом, что двери НАТО остаются открытыми для партнеров, которые разделяют и поддерживают наши ценности”, - сказал Столтеберг.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что дорога к членству в НАТО не является легкой и что Черногория должна еще принять определенные меры. Но, по его убеждению, Черногория показывает, что это возможно.

Столтенберг сказал, что ожидает от Черногории продолжения осуществления реформ.