Все 28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс

15:52, 19 мая 2016
Мир
1824 0
обновлено

Все 28 стран - членов Организации североатлантического договора (НАТО) подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.

нато / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания проходила во время заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

Читайте такжеСтолтенберг назвал историческим подписание протокола о вступлении Черногории в НАТО

От НАТО подписи поставили руководители и представители внешнеполитических ведомств стран Альянса.

От Черногории подпись поставил премьер-министр Мило Джуканович.

Председательствующим на церемонии подписания был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После того, как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран - членов НАТО, Черногория станет полноправным, 29-м членом НАТО.

“Несколько минут назад министры иностранных дел НАТО подписали протокол о вступлении Черногории. Отныне Черногория будет участвовать во всех встречах НАТО как наблюдатель или приглашенная страна. Теперь начинается процесс ратификации. Как только все союзники ратифицируют протокол, Черногория будет приглашена присоединиться к Вашингтонскому договору и стать 29-м членом нашего Альянса”, - сказал Столтенберг после церемонии подписания протокола.

Генеральный секретарь подчеркнул, что членство в НАТО позволит Черногории присоединиться к формированию политики Альянса.

“Это принесет больше стабильности и безопасности в регионе, и поэтому будет способствовать процветанию. И это будет четким сигналом, что двери НАТО остаются открытыми для партнеров, которые разделяют и поддерживают наши ценности”, - сказал Столтеберг.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что дорога к членству в НАТО не является легкой и что Черногория должна еще принять определенные меры. Но, по его убеждению, Черногория показывает, что это возможно.

Столтенберг сказал, что ожидает от Черногории продолжения осуществления реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter