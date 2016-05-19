Столтенберг назвал историческим подписание протокола о вступлении Черногории в НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое заявление генсек Североатлантического альянса сделал в четверг в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов альянса, которое проходит 19-20 мая. Как известно, протокол будет подписан в рамках этого заседания.

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«Сегодня мы начнем с исторического шага – мы подпишем протокол о вступлении с Черногорией. Сегодня Черногория будет иметь место за столом НАТО, принимать участие во всех наших заседаниях как наблюдатель», - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что это подписание свидетельствует о неизменности политики Альянса в отношении открытых дверей. «Это еще раз демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми», - подчеркнул он.

После того, как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов Альянса, Черногория будет полноправным, 29 членом НАТО.