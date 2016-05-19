Столтенберг: на окончательное вступление Черногории в НАТО может уйти год
Для ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО может понадобиться год, но это будет зависеть от парламентов стран-членов Альянса.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после подписания всеми членами НАТО протокола о вступлении Черногории в Альянс.
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Генеральный секретарь НАТО отметил, что сроки, которые нужны для ратификации протокола о вступлении Черногории, зависят от каждого парламента страны-члена Альянса.
«Я считаю, что это будет не очень правильным, если я, находясь здесь, в Брюсселе, начну давать советы разным парламентам. Но в прошлый раз для этого понадобилось около года...», - заявил Йенс Столтенберг.
Предыдущими странами, которые вступили в Альянс, были Албания и Хорватия, которые осуществили это одновременно в 2009 году.
Столтенберг отметил, что предыдущий опыт может стать определенного рода показателем того, сколько времени может потребоваться в случае с Черногорией для ратификации.
«Но это зависит от всех парламентов, чтобы принять решение, сколько времени им потребуется для ратификации протокола о вступлении», - заявил Столтенберг.
Как сообщал УНИАН, сегодня все 28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.
После того, как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов Альянса, Черногория станет полноправным, 29-м членом НАТО.