Столтенберг: на окончательное вступление Черногории в НАТО может уйти год

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после подписания всеми членами НАТО протокола о вступлении Черногории в Альянс.

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Генеральный секретарь НАТО отметил, что сроки, которые нужны для ратификации протокола о вступлении Черногории, зависят от каждого парламента страны-члена Альянса.

«Я считаю, что это будет не очень правильным, если я, находясь здесь, в Брюсселе, начну давать советы разным парламентам. Но в прошлый раз для этого понадобилось около года...», - заявил Йенс Столтенберг.

Предыдущими странами, которые вступили в Альянс, были Албания и Хорватия, которые осуществили это одновременно в 2009 году.

Столтенберг отметил, что предыдущий опыт может стать определенного рода показателем того, сколько времени может потребоваться в случае с Черногорией для ратификации.

«Но это зависит от всех парламентов, чтобы принять решение, сколько времени им потребуется для ратификации протокола о вступлении», - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, сегодня все 28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.

После того, как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов Альянса, Черногория станет полноправным, 29-м членом НАТО.