Юнкер на экономическом форуме в России донесет Кремлю позицию ЕС об отношениях с Москвой - спикер

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в понедельник в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

«Юнкер был приглашен, и планирует принять участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 16 июня. Президент ЕК использует эту возможность, чтобы передать российскому руководству и широкой аудитории видение ЕС текущего состояния отношений с Россией», - отметил спикер.

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По словам Шинаса, лидеры «Большой семерки» в заявлении на минувшей неделе напомнили, что продолжительность санкций связана с полным выполнением Минских договоренностей и уважением украинского суверенитета.

Отвечая на вопрос относительно возможной встречи Юнкера с президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарь ЕК отметил, что российский президент также примет участие в этом мероприятии.

"И это очевидно, что лидеры встретятся, потому что они будут на форуме. Будет двусторонняя встреча, мы сообщим, когда у нас будет повестка дня", - добавил Шинас.