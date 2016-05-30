Президент Еврокомиссии планирует в июне посетить Россию - Reuters

Об этом заявил официальный представитель ЕК, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Юнкер планирует посетить ПМЭФ 16 июня, сказала представитель Еврокомиссии.

Как отмечает Reuters, десять дней назад европейские чиновники говорили, что неизвестно, примет ли Юнкер предложение Кремля посетить ПМЭФ. Однако российские чиновники ожидали, что он примет приглашение.

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Агентство напоминает, что Юнкер столкнулся с критикой со стороны ряда европейских чиновников, поскольку призывал к "прагматичным" отношениям с Москвой.

Напомним, в октябре прошлого года председатель ЕК Юнкер вызвал активную дискуссию, заявив, что больше "невозможно продолжать" конфронтацию с Россией.