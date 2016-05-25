На страже виноградников: в ЮАР утки используются для борьбы с улитками-вредителями (фоторепортаж)
17:45, 25 мая 2016Мир
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В Южно-Африканской Республике виноделы используют уток породы индийский бегун для борьбы с улитками на виноградниках.
REUTERS
Как сообщает Reuters, каждый день отряд "уток-убийц" совершает "боевой налет" на виноградники на ферме Vergenoegd в городе Стелленбош недалеко от Кейптауна.
Их миссия - найти и уничтожить тысячи виноградных улиток, угрожающих урожаю.
Около тысячи уток, бегая по винограднику, находят с невероятной точностью крошечных улиток, поедающих молодую лозу.
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