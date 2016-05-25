На страже виноградников: в ЮАР утки используются для борьбы с улитками-вредителями (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, каждый день отряд "уток-убийц" совершает "боевой налет" на виноградники на ферме Vergenoegd в городе Стелленбош недалеко от Кейптауна.

Их миссия - найти и уничтожить тысячи виноградных улиток, угрожающих урожаю.

Около тысячи уток, бегая по винограднику, находят с невероятной точностью крошечных улиток, поедающих молодую лозу.

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Как сообщал УНИАН, в США кенгуру избил сотрудника зоопарка на глазах у туристов.