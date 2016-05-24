Кенгуру избил сотрудника зоопарка на глазах у туристов
11:35, 24 мая 2016Курьёзы
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Американскому туристу в одном из зоопарков США удалось заснять нападение кенгуру на человека.
REUTERS
На видео сотрудник зверинца, вошедший в клетку, пытается отбиться от животного и зовет на помощь, за кадром смеется ребенок и слышатся возгласы взрослых: «Боже, это настоящий бокс!» В какой-то момент животное оступается и прекращает удары, но потом возобновляет атаку с новой силой.
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Размещенное на YouTube видео собрало за четыре дня 14,5 тыс. просмотров.
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