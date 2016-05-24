Кенгуру избил сотрудника зоопарка на глазах у туристов

На видео сотрудник зверинца, вошедший в клетку, пытается отбиться от животного и зовет на помощь, за кадром смеется ребенок и слышатся возгласы взрослых: «Боже, это настоящий бокс!» В какой-то момент животное оступается и прекращает удары, но потом возобновляет атаку с новой силой.

Читайте такжеАвстралиец планировал теракт при помощи живого кенгуру с символикой ИГИЛ

Размещенное на YouTube видео собрало за четыре дня 14,5 тыс. просмотров.