Посольство США в Турции предупредило американских граждан об угрозе терактов

"Иностранные и американские туристы очевидно являются целью международных и местных террористических организаций и вероятность теракта без предупреждения по-прежнему вызывает обеспокоенность", - говорится в заявлении на сайте посольства, передает РБК.

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​В связи с этим посольство США призывало своих граждан ознакомиться с существующим предупреждением для путешествующих в Турцию и убедиться, что они следуют рекомендациям по личной безопасности.

Об угрозе терактов в Турции 19 мая два дня назад сообщил Hurriyet. Со ссылкой на источники в спецслужбах издание сообщило, что полиция выпустила конфиденциальное предупреждение управлениям безопасности в 81 провинции, в котором говорится о возможных атаках террористов "Исламского государства" во время празднования Дня молодежи и спорта. Этот праздник традиционно отмечается в Турции 19 мая. Полиция также просила органы безопасности принять дополнительные меры.

Со ссылкой на данные Национальной разведывательной организации Турции издание сообщает, что 10 террористов, которые проникли в страну через юго-восточную провинцию Газиантеп, планируют 10 отдельных атак, преимущественно в мегаполисе. Один из терактов, по данным издания, может произойти и в Анкаре.

По данным разведки, джихадистская группировка 19 мая планирует устроить атаку возле мавзолея первого лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаль Ататюрка. Об угрозе теракта возле мавзолея предупредило и посольство США.

Как сообщал УНИАН, в конце марта из-за угроз безопасности США эвакуировали из Турции всех членов семей военнослужащих и дипломатов.