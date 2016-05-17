Эрдоган заявил о готовности Турции самостоятельно выступить против ИГИЛ в Сирии и Ираке

Об этом сообщает Reuters.

"Мы победим "Исламское государство". Мы решим эту проблему самостоятельно, если мы не получим помощь, чтобы предотвратить этим ракетным ударам по Килису", - заявил Эрдоган во время международной встречи министров в Стамбуле.

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Город Килис, который расположен вблизи границы с районом в Сирии, который контролируется "Исламским государством", попадал под постоянные ракетные обстрелы в последние недели. Турецкие чиновники заявляли, что Анкара требует больше помощи от возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в защите турецкой границы.