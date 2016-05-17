Эрдоган заявил о готовности Турции самостоятельно выступить против ИГИЛ в Сирии и Ираке
17:41, 17 мая 2016Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что его государство готово самостоятельно выступить против боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке из-за постоянных обстрелов города Килис, расположенного на турецко-сирийской границе, если международная коалиция, которую возглавляют США, не окажет помощь.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
"Мы победим "Исламское государство". Мы решим эту проблему самостоятельно, если мы не получим помощь, чтобы предотвратить этим ракетным ударам по Килису", - заявил Эрдоган во время международной встречи министров в Стамбуле.
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Город Килис, который расположен вблизи границы с районом в Сирии, который контролируется "Исламским государством", попадал под постоянные ракетные обстрелы в последние недели. Турецкие чиновники заявляли, что Анкара требует больше помощи от возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в защите турецкой границы.
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