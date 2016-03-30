США вывозят семьи дипломатов и военных с юга Турции
02:48, 30 марта 2016Мир
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В США Государственный департамент и Министерство обороны приказали членам семей американских дипломатов, военных и гражданских работников уехать из мест на юге Турции в связи с «ростом угрозы со стороны террористических группировок» в регионе.
REUTERS
Приказы касаются консульства США в Адане и военных объектов в Инджирлике, Измире и Мугли, сообщает Радио Свобода.
Как сказал представитель Пентагона Питер Кук, конкретной угрозы, вызвавшей приказ, не было – это сделали для перестрахования с целью обеспечения безопасности членов семей американцев в регионе.
Одновременно США выдали обновленное предупреждение для путников, в котором американских граждан предупреждают о повышенной угрозе нападений в Турции.
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В предыдущий день, 28 марта, Израиль выдал такое предупреждение для своих граждан, призвав их как можно скорее покинуть Турцию и избегать поездок туда.
США отзывают своих дипломатов и военных из Турции
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