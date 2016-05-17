Безвизовый режим с Турцией повысит угрозу терактов в Европе – СМИ

Если визы в Евросоюз для граждан Турции будут отменены, террористы могут попытаться попасть в страны ЕС, нелегально получив турецкий паспорт или воспользовавшись чужим. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии, который есть в распоряжении The Telegraph, пишет Deutsche Welle.

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"Предложенная либерализация визового режима для турецких граждан, которые въезжают в страны ЕС, потенциально может повлиять на террористические риски в странах Европейского Союза", - сказано в докладе.

Кроме того, можно ожидать, что "как только турецким гражданам будет предоставлен безвизовый въезд в ЕС, иностранцы будут пытаться получить турецкие паспорта", чтобы беспрепятственно попасть в государства ЕС, или же будут пытаться путем обмана получить турецкое гражданство, опасаются в Брюсселе. Там также предполагают, что террористы попытаются проникнуть в страны ЕС, воспользовавшись чужими паспортами, выданными в Турции.

"Эта возможность привлечет не только нелегальных мигрантов, но и преступников и террористов", - предупреждают в Еврокомиссии.

Сейчас отпечатки пальцев рук лиц, которые въезжают в Европу, вносят в единую базу данных, доступ к которой есть у антитеррористических подразделений. В случае либерализации визового режима для Анкары, данный контроль в отношении граждан Турции не будет, уточняет издание.

Как известно, Европейская Комиссия предлагает предоставить Турции безвизовый режим и ожидает, что Анкара будет способна выполнить требования в соответствии с критериями, которые еще остаются, до конца июня.