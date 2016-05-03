Турция отменила визы для граждан ЕС

Власти Турции объявили об отмене виз на въезд в страну для граждан Евросоюза. Решение об этом опубликовано в официальном бюллетене Resmi Gazete, со ссылкой на HaberRa пишет "РБК".

Читайте такжеВ Стамбуле полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона первомайской демонстрации (фоторепортаж)

Этот шаг является одним из 72 критериев, которые Брюссель требует от Анкары за отмену виз для турок, которые путешествуют в ЕС.

При этом указано, что реализовываться это решение начнет только после того, как Евросоюз объявит о введении безвизового режима с Турцией.

Как сообщалось, 4 мая Еврокомиссия представит третий отчет о прогрессе в либерализации визового режима с Турцией. В СМИ появилась информация, что ЕК рекомендует отменить визы. Ранее шла речь о том, что Анкара выполнила менее половины из 72 условий для либерализации визового режима. Одним из главных "камней преткновения" является отказ Турции признавать Кипр, разделенный между турецкой властью на севере и греками-киприотами на юге, власть которых признают на международном уровне.