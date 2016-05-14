В Москве нашли третьего погибшего в ходе массовой драки на кладбище, 23 человека госпитализированы

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Сейчас идет прочесывание всех секторов кладбища. В ходе этих мероприятий полицейские обнаружили тело третьего погибшего", — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Департамент здравоохранения Москвы также подтвердил, что в результате драки погибли три человека. Еще 23 человека госпитализированы.

"На данный момент 29 пострадавших. Из них трое с летальным исходом, три отказа от госпитализации и 23 госпитализировано, четверо в тяжелом состоянии", — сообщили в департаменте.

Драка на Хованском кладбище в Москве произошла в субботу, в ней участвовали порядка 200 человек, 50 из них были задержаны полицией на месте.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за распределения территорий обслуживания кладбища. По факту убийства двух человек на Хованском кладбище Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Как отмечает "РИА Новости", по информации его источника в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор: в качестве обороняющихся — выходцы из Таджикистана и Узбекистана, работающие обслуживающим персоналом на кладбище, нападавшими же были выходцы из Дагестана и Чечни, которые хотели "занять территорию". Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.