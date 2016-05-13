Разведка Германии впервые в своей истории обратилась за помощью к частной фирме

По информации ряда немецких изданий бывший глава разведки Герхард Шиндлер по согласованию с ведомством канцлера Ангелы Меркель поручил компании проверить функционирование системы контроля внутри отдела и над ним, передает украинская редакция "Немецкой волны". СМИ отмечают, что BND впервые за всю историю своего существования обратилась за помощью к частной фирме.

Читайте такжеГлава немецкой разведки уходит в отставку

Отдел технической разведки занимается, прежде всего, прослушиванием и обеспечением кибербезопасности. Он поставляет основную массу информации BND. В последние годы этот подраздел стал мишенью для острой критики в связи с рядом шпионских скандалов, которые коснулись BND. Американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры членов правительств союзных стран, а также европейские промышленные компании и другие организации в ЕС. Руководство немецкой разведки обвиняли в содействии слежке. Кроме того, BND сама прослушивала союзников.

В ходе расследования этих скандалов на парламентском уровне выяснилось, что глава немецкой разведслужбы часто не имел информации о том, чем занимались его подчиненные из отдела технической разведки.

Консалтинговая фирма Roland Berger к осени 2016 года должна предоставить руководству BND предложения по реформированию отдела технической разведки и внедрения действенной системы контроля.