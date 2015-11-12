Во Франции требуют от Германии объяснений в связи со шпионским скандалом

В частности, французский министр иностранных дел Лоран Фабиус требует от канцлера Германии Ангелы Меркель объяснений относительно его вероятного прослушивания Федеральной разведывательной службой Германии (BND). Об этом он говорил с Ангелой Меркель в кулуарах во время саммита ЕС-Африка в Валлетте, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Читайте такжеСМИ: разведслужба Германии шпионила за немецким дипломатом и главой МИД Франции

По словам Лорана Фабиуса Ангела Меркель ответила ему, что прослушивание со стороны BND, по ее информации, могло происходить "косвенно". "Потому что прослушивались люди, которые, возможно, ко мне обращались", - сказал Лоран Фабиус. "Но в той или иной форме - это очень неприятно, когда тебя прослушивают", - сказал французский министр.

Напомним, по данным немецкой телерадиокомпании rbb, среди скандальных шпионских целей немецкой спецслужбы в прошлом был в том числе и Лоран Фабиус, который с 2012 года занимает пост министра иностранных дел Франции. Кроме того, журналисты предполагают, что есть все основания считать список шпионских целей BND объемом900 страниц неполным.