СМИ: разведслужба Германии шпионила за немецким дипломатом и главой МИД Франции

В списках объектов и лиц, за которыми шпионила BND в Европе и США, очевидно, были также и немецкие граждане. Речь идет в частности о немецком дипломате Гансйорге Габере, сообщила немецкая телерадиокомпания rbb со ссылкой на собственные источники, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Впрочем, до сих пор остается неизвестным период шпионажа и точные даты его проведения. Кроме того, непонятно и то, какие полномочия имел на то время Гансйорг Габер. Впрочем, это не умаляет скандальности сообщения, поскольку Гансйорг Габер - гражданин Германии и находится под защитой конституции, которая запрещает следить и шпионить за гражданами Германии. Позволить BND прослушивания или слежку за немцем может только специальная комиссия Бундестага.

Гансйорг Габер был с 2008 по 2011 год руководителем миссии наблюдателей от Евросоюза в Грузии, а впоследствии возглавлял штаб по планированию Дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2014 года был в качестве немецкого посла в Каире, а сейчас служит послом Германии в Турции. Кроме того, Гансйорг Габер - супруг Эмили Габер, которая с 2014 года является статссекретарем федерального министерства внутренних дел, а до этого занимала пост госсекретаря в МИД Германии.

Среди скандальных шпионских целей BND журналисты rbb выделили также Лорана Фабиуса, который с 2012 года занимает должность министра иностранных дел Франции. Кроме того, журналисты предполагают, что есть все основания считать список шпионских целей BND объемом 900 страниц неполным.

Напомним, недавно немецкое издание Der Spiegel сообщило о систематическом шпионаже со стороны BND за министерствами и диппредставительствами США и целого ряда других стран.