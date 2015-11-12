СМИ: Разведка Германии шпионила за ФБР, судом в Гааге и ЮНИСЕФ

Об этом сообщает немецкая радиостанция rbb-Inforadio.

В сообщении не указаны источники происхождения информации, однако радиостанция утверждает, что BND следила за многочисленными европейскими и американскими компаниями, в том числе оборонными подрядчиками, такими как Lockheed, передает Европейская правда.

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Также сообщается, что немецкая разведка шпионила за Международным уголовным судом в Гааге, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили, что ВND шпионила с министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом и немецким дипломатом Хансйоргом Хабером, который с 2008 по 2011 годы возглавлял миссию наблюдателей ЕС в Грузии.

Напомним, в 2013 году возник политический скандал, когда стало известно, что разведывательная служба Германии до 2013 годашпионила за посольствами и институтами стран ЕС и США.