Обама обсудит милитаризацию России с лидерами стран Северной Европы
11:23, 13 мая 2016Мир
1069 1
Рост милитаристских амбиций России будет на первых позициях в повестке дня встречи президента США Барака Обамы с лидерами пяти стран Северной Европы 13 мая.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
В Белый дом прибудут лидеры Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии.
Среди тем обсуждения будут также другие вопросы глобальной безопасности, включая кризис в Сирии и Ираке, который стал причиной бегства в Европу тысяч мигрантов.
Читайте такжеОбама: Российская агрессия в Украине несет угрозу целостной, свободной и мирной Европе
Российская аннексия Крыма в 2014 году встревожила соседей России. НАТО рассматривает способы обуздания дальнейшей российской агрессии, а Белый дом стремится засвидетельствовать поддержку своим североевропейским союзникам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter