Обама обсудит милитаризацию России с лидерами стран Северной Европы

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Белый дом прибудут лидеры Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии.

Среди тем обсуждения будут также другие вопросы глобальной безопасности, включая кризис в Сирии и Ираке, который стал причиной бегства в Европу тысяч мигрантов.

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