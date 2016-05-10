Путин заявил, что сирийский опыт поможет усовершенствовать военную технику РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совещании с руководством российского Минобороны РФ и представителями предприятий ОПК.

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"Операция в Сирии выявила и определённые проблемы, недостатки. По каждому проблемному вопросу должно быть проведено самое тщательное расследование, имею в виду профессиональное расследование, самый тщательный анализ, а затем – приняты меры по устранению этих проблем. Это позволит скорректировать дальнейшее направление развития и совершенствования образцов военной техники", - сказал Путин.

По словам Путина, "с начала операции по объектам международных террористов на территории Сирийской Арабской Республики авиацией ВКС совершено более 10 тысяч боевых вылетов и по территории нанесено большое количество ударов, поражено свыше 30 тысяч целей, в том числе более 200 объектов по добыче и переработке нефти и нефтесырья".

"Осуществлено 115 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования с подводных лодок и надводных кораблей, а также с самолётов стратегической авиации, стратегических ракетоносцев. Самолетами дальней бомбардировочной авиации совершено 178 боевых вылетов", - добавил он.

"Удары с воздуха и с моря по группировкам и инфраструктуре террористических организаций ИГИЛ и "Джабхат-ан-Нусра" были точными и мощными, эффективными. Именно это и позволило достичь коренного перелома в борьбе с боевиками, хотя мы с вами понимаем, что ситуация там сложная, и предстоит для сирийской армии еще многое сделать. Но самое главное – создать условия для политического урегулирования в этой стране. Надеюсь, что механизм, который у нас сложился с нашими партнерами, в том числе с американцами… приведет к позитивным и кардинальным изменениям в этой стране", - утверждает российский президент.

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Добавим, что по данным Reuters, через месяц после объявления о частичном выводе российских войск из Сирии военное присутствие Москвы в этой стране осталось на уровне конца 2015 года. Количество поставок на авиабазу Хмеймим существенно не изменилось после 14 марта, когда президент России Владимир Путин объявил о сокращении вооруженных сил.