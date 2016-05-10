Нападение вооруженного ножом мужчины на вокзале в Германии: опубликованы фото с места происшествия
14:22, 10 мая 2016Мир
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Вооруженный ножом мужчина утром 10 мая напал на людей на одной из железнодорожных станций в районе Мюнхена в ФРГ.
Агентство Reuters показало фото с места события.
Один из пострадавших в ходе нападения вооруженного ножом мужчины на пассажиров на железнодорожной станции под Мюнхеном умер.
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По словам очевидцев, нападавший кричал "Аллаху акбар!" ("Аллах велик"). Полиция среди прочих расследует версию "политически мотивированного" убийства.
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