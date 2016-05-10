Нападение вооруженного ножом мужчины на вокзале в Германии: опубликованы фото с места происшествия

Вооруженный ножом мужчина утром 10 мая напал на людей на одной из железнодорожных станций в районе Мюнхена в ФРГ.

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