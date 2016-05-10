Один из раненых при нападении на вокзале под Мюнхеном умер

Один из пострадавших в ходе нападения вооруженного ножом мужчины на пассажиров на железнодорожной станции под Мюнхеном скончался.

Нападение произошло на железнодорожной станции в городе Графинг неподалеку от Мюнхена, передает Би-би-си. Четверо людей получили ранения, один из пострадавших был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Читайте такжеНа вокзале под Мюнхеном мужчина ранил ножом пассажиров, нападавший кричал "Аллах акбар" По словам очевидцев, нападавший выкрикивал "Аллаху акбар!" ("Аллах велик"). Полиция среди прочих расследует версию "политически мотивированного" убийства. Железнодорожная линия, на которой произошло нападение, временно закрыта. Как сообщила журналистам мэр города Ангелика Обермайр, нападавший был гражданином Германии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter