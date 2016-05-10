"Оживить" не удалось: Отреставрированный бюст Сталина в Грузии залили краской (фото)
11:51, 10 мая 2016Мир
1481 0
В грузинском селе Атени Горийского муниципалитета "сталинистами" был празднично открыт бюст "вождя народов" Сталина.
Открытие бюста приурочили к 9 мая / Lola Pictish Lomidze
Об этом сообщает "Грузия онлайн".
"Однако не долго ему пришлось красоваться. Ночью его облили розовой краской", - говорится в сообщении.
Соответствующие фотографии были распространены в Facebook.
Бюст и раньше стоял в Атени, однако был поврежден и его восстановил местный житель. Открытие бюста приурочили к 9 мая.
Читайте такжеВ Новосибирске местные жители требуют убрать все билборды с портретом Сталина
"Инициаторами закраски незаконно установленного бюста являются Лола Ломидзе и Бесо Лория. Ломидзе и два года назад отличилась закраской бюста Сталина, когда в некоторых муниципалитетах страны процесс "оживления" Сталина принял некоторый массовый характер", - отмечает издание.
В некоторых муниципалитетах Грузии процесс "оживления" Сталина принял некоторый массовый характер / Lola Pictish Lomidze
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter