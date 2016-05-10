"Оживить" не удалось: Отреставрированный бюст Сталина в Грузии залили краской (фото)

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

"Однако не долго ему пришлось красоваться. Ночью его облили розовой краской", - говорится в сообщении.

Соответствующие фотографии были распространены в Facebook.

Бюст и раньше стоял в Атени, однако был поврежден и его восстановил местный житель. Открытие бюста приурочили к 9 мая.

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"Инициаторами закраски незаконно установленного бюста являются Лола Ломидзе и Бесо Лория. Ломидзе и два года назад отличилась закраской бюста Сталина, когда в некоторых муниципалитетах страны процесс "оживления" Сталина принял некоторый массовый характер", - отмечает издание.