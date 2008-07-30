Конгресс США поддержал расширение НАТО

Палата представителей конгресса США в среду утвердила резолюцию, в которой выражена поддержка дальнейшему расширению НАТО и говорится о том, что "ни одно государство за пределами НАТО" не имеет права голоса в решении о том, кто может быть членом альянса.

"Любое решение в отношении членства в НАТО будет приниматься членами НАТО посредством консенсуса, и ни одно государство за пределами НАТО не имеет права голоса или вето в отношении таких решений", - говорится в резолюции, в котором американские законодатели поздравили Албанию и Хорватию с получением ими приглашения вступить в альянс.

В документе заявлено также, что конгресс США "поддерживает расширение НАТО и считает, что продолжающееся взаимодействие со всеми странами, которые стремятся в НАТО, укрепит безопасность для всех государств евроатлантического региона".

"Конгресс США полностью поддерживает приглашение начать интенсивный диалог НАТО c Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией", - цитирует резолюцию РИА "Новости".

В ней отмечается также, что на апрельском саммите "НАТО согласилась с тем, что Украина и Грузия внесли ценный вклад в операции НАТО, выразила ясную поддержку присоединению Украины и Грузии к Плану действий по членству НАТО в качестве следующего этапа для полного членства, а также заявила, что НАТО начнет период интенсивного взаимодействия с Украиной и Грузией для оценки их заявок на встрече, которая состоится в декабре 2008 года".