В Ватикане прокомментировали ситуацию со вручением Папе Римскому "георгиевской ленты"

Об этом сообщает в субботу "Радио Ватикана".

Российские средства массовой информации распространили новость о том, что 4 мая во время общей аудиенции в Ватикане депутат Госдумы России от коммунистической партии Павел Дорохин, приветствуя Папу Франциска, вручил ему "георгиевскую ленточку".

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В связи с этим директор Ватиканского пресс-центра отец Федерико Ломбарди пояснил, что Папа не мог знать, что такое "георгиевская ленточка", ведь за пределами бывшего Советского Союза она неизвестна.

Подобные вещи во время аудиенций Папы случаются довольно часто, и заранее предугадать намерения участников практически невозможно, отметили в Ватикане.

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Ранее Депутат Госдумы от Комунистической партии Павел Дорохин заявил российским СМИ, что поздравил Папу Римского Франциска с наступающим Днем Победы и подарил ему "георгиевскую ленточку".