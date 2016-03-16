Комитет Рады поддержал запрет "георгиевских лент" в Украине

18:19, 16 марта 2016
Общество
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Комитет по вопросам законодательного обеспечения работы Верховной Рады поддержал проект закона о введении штрафа за использование в целях пропаганды сепаратизма - символа российской агрессии и пропаганды - так называемой "георгиевской ленты".

георгиевская лента / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор документа, нардеп Антон Геращенко.

Отмечается, что его Рада поддержит законопроект и его подпишет президент, будет введена административная ответственность за ношение "георгиевской ленты" и штраф за такие действия составит от 850 до 2550 гривень.

Геращенко рассказал, что административный протокол в отношении лиц, использующих "георгиевскую ленту" будут составлять сотрудники полиции и передавать в суд для вынесения решения о штрафе.

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"Не будут подпадать под ответственность лица, которые будут носить полученные ранее государственные награды, юбилейные и другие знаки содержащие символ "георгиевской ленты", так что российских пропагандистов прошу не беспокоить", - говорится в сообщении.

Также запрет неиспользования "георгиевской ленты" не будет распространяться в случаях,  установленных ст. 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

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Опубликовано Антоном Геращенко 16 марта 2016 г.
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