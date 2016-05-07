Президент Еврокомиссии Юнкер увидел "переломный момент" в кризисе с мигрантами

"Мы стоим перед переломным моментом", - заявил он в интервью изданиям немецкой медиакомпании Funke Mediengruppe, передает украинская редакция "Немецкой волны". Жан-Клод Юнкер добавил, что "соглашение с Турцией показывает свое действие, и количество мигрантов существенно сокращается". По его словам, за первые три недели действия соглашения количество искателей убежища, прибывающих в Евросоюз, уменьшилось на 80%.

Читайте такжеЕврокомиссия предложит отменить визы для граждан Турции - ВВС

Впрочем, считает Жан-Клод Юнкер, полноценный "отбой тревоги" может состояться лишь тогда, когда число новых мигрантов будет стабильно низким. Он убежден, что благодаря договору с Анкарой, Брюссель получил пространство для маневров и должен извлечь уроки, а также разработать справедливую и эффективную систему приема мигрантов.

Глава Еврокомиссии раскритиковал возведение заборов на границе Греции и Македонии. "Заборы сдерживают мигрантов от дальнейшего продвижения, однако ни один забор и ни одна стена не настолько высоки, чтобы отпугнуть людей от попадания в Европу, когда они бегут от войны и насилия в своих странах".