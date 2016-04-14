На границе Греции и Македонии произошли столкновения между полицией и беженцами

30 человек пытались перелезть через забор с колючей проволокой с помощью одеял. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает Deutsche Welle.

В нелегальном лагере беженцев, который образовался на границе между Грецией и Македонией, находятся около 11 тысяч человек, которые надеются, что Македония откроет границу и пропустит их дальше.

Однако, как сообщает информагентство dpa, накануне вечером около 500 человек покинули Идомени и отправились в лагеря, организованные государством. "С Идомени впервые выехали люди", - заявил представитель кризисного штаба. Эвакуация продлится еще несколько дней.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля, по данным благотворительного фонда "Врачи без границ", около трехсот мигрантов пострадали на границе Греции и Македонии, когда македонская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против людей, которые попытались прорваться через границу.