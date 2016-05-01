В Средиземном море пропали 84 мигранта
03:45, 01 мая 2016Мир
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В Средиземном море недалеко от берега Ливии попала в шторм лодка с мигрантами на борту, сообщает Международная организация по миграции. Пропавшими числятся 84 человека.
REUTERS
Поврежденную лодку заметила итальянская береговая охрана в субботу днем.
Она была в очень плохом состоянии и быстро заполнялась водой. На момент обнаружения в ней оставалось 26 человек, передает Русская служба ВВС.
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Мигрантов спасли и на двух катерах доставили на итальянский остров Лампедуза. Как рассказали выжившие, лодка вышла из Ливии с 110 мигрантами на борту, но в дороге она попала в шторм.
Остальные 84 пассажира выпали за борт во время шторма. В настоящий момент ведутся их поиски.
По данным ООН, только в этом году около 180 тысяч человек попытались достичь Европы морским путем, из них около 800 человек погибли.
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