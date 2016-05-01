В Средиземном море пропали 84 мигранта

Поврежденную лодку заметила итальянская береговая охрана в субботу днем.

Она была в очень плохом состоянии и быстро заполнялась водой. На момент обнаружения в ней оставалось 26 человек, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеПоток мигрантов из Турции значительно уменьшился - генсек НАТО

Мигрантов спасли и на двух катерах доставили на итальянский остров Лампедуза. Как рассказали выжившие, лодка вышла из Ливии с 110 мигрантами на борту, но в дороге она попала в шторм.

Остальные 84 пассажира выпали за борт во время шторма. В настоящий момент ведутся их поиски.

По данным ООН, только в этом году около 180 тысяч человек попытались достичь Европы морским путем, из них около 800 человек погибли.