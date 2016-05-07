Перемирие в Алеппо продлили еще на трое суток

"Режим тишины" вступил в силу с 00.01 часов 7 мая, сообщило министерство обороны России. В прошлую среду официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что режим прекращения огня будет действовать до 7 мая. В этот же день Госдепартамент США сообщил, что Москва и Вашингтон смогли договориться о расширении перемирия в Сирии на город Алеппо, где продолжаются боевые действия, передает Би-би-си.

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Соглашение о перемирии в Сирии при посредничестве России и США было подписано всеми сторонами конфликта два месяца назад, однако оно распространялось не на все регионы страны.

Самые ожесточенные бои в последнее время шли как раз за Алеппо: только за минувшие две недели в районе города, по данным базирующегося в Британии Сирийского центра по наблюдению за правами человека, погибли не менее 300 человек.

Продолжающиеся военные действия в Алеппо ставили под удар сохранение перемирия в целом в стране. Москва и Вашингтон призывали стороны конфликта сохранить режим прекращения огня в стране.

Алеппо - второй по величине город Сирии. Фактически он оказался разделен на две части. Запад города находится под контролем правительственных сил, а восток - под контролем оппозиции. СМИ также сообщают, что в городе действуют боевики "Исламского государства".