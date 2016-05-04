США заявили о достижении с РФ соглашения о перемирии в Алеппо

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США, передает РБК.

В сообщении отмечается, что российская и американская стороны будут координировать усилия по мониторингу соблюдения этого соглашения. ​

Крайне важно, чтобы Россия удвоила давление на президента Сирии Башара Асада для выполнения новых условий, в то время как Вашингтон проведет свою часть работы с сирийскими оппозиционными силами, говорится в заявлении Госдепартамента США. «Нашей целю всегда был и остается единый для всей страны режим прекращения огня по всей Сирии, в не ряд локальных перемирий», - сказано в заявлении.

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Ранее о том, что Россия и США достигли соглашения по режиму перемирия в Алеппо на севевре Сирии, сообщило Associated Press со ссылкой на высокопоставленные источники. По словам источников агентства, соглашение было достигнуто вечером во вторник, 3 мая и вступило в силу в среду в полночь по киевскому времени.

Собеседники AP утверждали, с тех пор число столкновений в снизилось, но при этом местами происходят нарушения режима перемирия. ​