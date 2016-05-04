Керри осудил ракетный обстрел больницы в Алеппо

Как заявил Керри во вторник, 3 мая, есть все основания утверждать, что огонь по больнице велся с территории, которая контролируется сирийскими повстанцами, передает Deutsche Welle.

Госсекретарь подчеркнул, что для США является неприемлемым насилие против гражданских, при этом не имеет значения, осуществляется оно силами режима Башара Асада или силами сирийской оппозиции, которую поддерживает коалиция стран Запада, сообщает агентство AP.

Читайте такжеКерри предупредил президента Сирии о последствиях срыва перемирия

Кроме того, Керри сообщил, что США и Россия работают над деталями нового, "более надежного" соглашения о прекращении огня в Сирии, которое будет распространяться также и на город Алеппо. Однако, по словам Керри, для этого обе стороны противостояния должны воздержаться от боевых действий, иначе ситуация может полностью выйти из-под контроля.

Как сообщал УНИАН, в сирийском Алеппо повстанцы обстреляли госпиталь, который находится в подконтрольной войскам Асада части города.