Die Presse: Это самое слабое звено России

Об этом говорится в статье "Это самое слабое звено России", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В своем докладе в Вене министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен представила обзор проблем мировой политики. Она говорила об "объединенной, но не единой" Европе, о кризисах на юге и востоке, которые простираются до Афганистана. Упоминался также миграционный кризис, который угрожает стабильности некоторых балканских стран, и из-за которого Мали может перестать быть транзитной страной в Африке.

Политик ХДС отказалась от любой открытой критики в адрес Австрии из-за угрозы закрытия горного перевала Бреннер. Сначала необходимо сосредоточиться на внешней границе Италии, дипломатично сказала она.

Российское "неуважение"

Затем разговор перешел к России. Здесь миниатюрная политик из Нижней Саксонии выразила резкую критику. Россия мыслит сферами влияния. Это показывает отсутствие уважения к национальному суверенитету. Сейчас, из-за кризиса в Украине, в странах Балтии и Польше царит неуверенность. Ввиду этого, фон дер Ляйен говорит: "Необходимо дать понять России, чтобы она даже во сне не смела думать о том, чтобы тронуть территорию НАТО". Значит, выбор сделан в пользу сдерживания.

Как стало известно ранее, Германия рассматривает возможность того, чтобы принять участие в вооружении восточного фланга НАТО, возглавить батальон альянса в Литве или, по крайней мере, направить туда роту. В то же время с Москвой необходимо вести переговоры, сказала она. Но когда фон дер Ляйен говорит о "сущности и двигателе" Европы, то косвенно критикует Россию, ведь она имеет в виду открытое общество и современную экономику. А это подразумевает "признание постоянного влияния извне. Это также означает наличие разных мнений и критики. Чего Россия все чаще старается не допускать. И это ее самое слабое место".

Возможно, ее критика в адрес России направлена на скептиков в Вене, которые не поддерживают санкции, ведь летом ЕС предстоит принять решение о продлении штрафных мер. К тому же, ее речь также слушали военные. Фон дер Ляйен хочет продвигать военное сотрудничество в Европе, использовать инструменты общей оборонной политики – даже если общий европейский путь "утомительный, трудный и полон разочарований". Сотрудничество с голландскими вооруженными силами она намеренно "построила таким образом, чтобы его нельзя было разрушить".

"Концепция рамочных наций" НАТО должна объединить специализированные возможности военных. При этом несколько государств образуют кластеры, в которые они "будут вносить свою надежную, конкретную, постоянную и обязательную долю". Это также должно помочь США, которые взяли на себя основную нагрузку в НАТО. Фон дер Ляйен уже давно призывает к усилению роли Германии в международных кризисах. Немецкие "Tornado" летают над Сирией, пешмерга на севере Ирака используют в боях немецкое оружие.

Свою речь фон дер Ляйен закончила предложением, о котором даже не упоминала днем ранее в разговоре с министром обороны Австрии Гансом-Петером Доскоцилем. Она сказала: Австрии "предназначено" быть первой страной, не-членом НАТО, которая примет участие в "Концепции рамочных наций". Сейчас министерство обороны тщательно проверяет предложение, сообщили газете "Die Presse". Поскольку такое участие может нарушить нейтралитет.