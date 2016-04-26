В Бразилии провели операцию против нелегальной добычи золота в лесах Амазонки (фоторепортаж)

17:01, 26 апреля 2016
Мир
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Бразильская служба по защите окружающей среды в середине апреля провела очередную операцию по борьбе с незаконной добычей золота на землях коренных народов, в самом сердце тропических лесов Амазонки.

Пылающий лагерь нелегальных золотодобытчиков / REUTERS

Как сообщает Reuters, территория площадью более 9,5 млн га с 1992 года юридически принадлежит индейским племенам Яномамо. На данный момент здесь живет около 27, тысяч индейцев.

Однако несмотря на это нелегальные золотодобытчики продолжают угрожать региону, вырубая деревья и отравляя реки ртутью в погоне за золотом.

Леса Амазонки все еще продолжают привлекать нелегальных золотодобытчиков
Леса Амазонки все еще продолжают привлекать нелегальных золотодобытчиков /  © REUTERS
Территория площадью более 9,5 млн га с 1992 года юридически принадлежит индейским племенам Яномамо
Территория площадью более 9,5 млн га с 1992 года юридически принадлежит индейским племенам Яномамо /  © REUTERS
Нелегальные золотодобытчики вырубают деревья и отравляют реки ртутью в погоне за золотом
Нелегальные золотодобытчики вырубают деревья и отравляют реки ртутью в погоне за золотом /  © REUTERS
Офицер Бразильской службы по защите окружающей среды
Офицер Бразильской службы по защите окружающей среды  /  © REUTERS
Сотрудник службы показывает найденное в лагере золотодобытчиков снаряжение
Сотрудник службы показывает найденное в лагере золотодобытчиков снаряжение /  © REUTERS
Сотрудники службы сжигают лагерь нелегальных золотодобытчиков в Амазонке
Сотрудники службы сжигают лагерь нелегальных золотодобытчиков в Амазонке /  © REUTERS
Сотрудники службы сжигают лагерь нелегальных золотодобытчиков в Амазонке
Сотрудники службы сжигают лагерь нелегальных золотодобытчиков в Амазонке /  © REUTERS
Сотрудники службы сжигают лагерь нелегальных золотодобытчиков в Амазонке
Сотрудники службы сжигают лагерь нелегальных золотодобытчиков в Амазонке /  © REUTERS
Пылающий лагерь нелегальных золотодобытчиков
Пылающий лагерь нелегальных золотодобытчиков /  © REUTERS
Сотрудники службы задерживают нелегальных золотодобытчиков
Сотрудники службы задерживают нелегальных золотодобытчиков /  © REUTERS
Сотрудники службы задерживают нелегальных золотодобытчиков
Сотрудники службы задерживают нелегальных золотодобытчиков /  © REUTERS
Сотрудники службы задерживают нелегальных золотодобытчиков
Сотрудники службы задерживают нелегальных золотодобытчиков /  © REUTERS
Некоторым нарушителям удается сбежать
Некоторым нарушителям удается сбежать /  © REUTERS
Дети индейцев Яномамо наблюдают за операцией
Дети индейцев Яномамо наблюдают за операцией /  © REUTERS

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