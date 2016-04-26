В Бразилии провели операцию против нелегальной добычи золота в лесах Амазонки (фоторепортаж)
17:01, 26 апреля 2016Мир
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Бразильская служба по защите окружающей среды в середине апреля провела очередную операцию по борьбе с незаконной добычей золота на землях коренных народов, в самом сердце тропических лесов Амазонки.
Пылающий лагерь нелегальных золотодобытчиков / REUTERS
Как сообщает Reuters, территория площадью более 9,5 млн га с 1992 года юридически принадлежит индейским племенам Яномамо. На данный момент здесь живет около 27, тысяч индейцев.
Однако несмотря на это нелегальные золотодобытчики продолжают угрожать региону, вырубая деревья и отравляя реки ртутью в погоне за золотом.
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