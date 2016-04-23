Президент охваченной войной Сирии отказался от предложения перевезти свою семью в Иран

Об этом рассказал ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" министр безопасности Ирана Махмуд Алави, передает РБК.

С таким предложением, по словам Алави, к Асаду обратился командующий подразделением "Кудс" (Корпуса стражей Исламской революции) генерала Касема Сулеймани.

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Сулеймани мотивировал свое предложение тем, что так Асаду будет проще "продолжать борьбу". Однако сирийский лидер, по словам министра безопасности Ирана, заявил, что его семья, как другие сирийские семьи останется в Дамаске.

Сирийские власти заявление Алави о предложении Асаду перевезти семью в Иран пока не комментировали.

Напомним, в конце марта сирийский лидер Башар Асад заявил, что готов провести досрочные президентские выборы, если этого захочет народ.