Асад заявил о готовности к досрочным выборам, если этого захочет народ Сирии

"Это зависит от позиции народа Сирии, есть ли народная воля к проведению досрочных президентских выборов. Если такая воля есть, то для меня это не проблема. Совершенно естественно откликаться на волю народа, а не некоторых оппозиционных сил. Этот вопрос касается каждого сирийского гражданина, потому что каждый гражданин голосует за этого президента", — цитирует Асада РИА Новости.

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"Принципиально у меня нет никаких проблем с этим, потому что президент не может работать без народной поддержки. А если у президента есть народная поддержка, то он всегда должен быть готов к подобному шагу. Я могу сказать, что принципиально для нас это не проблема. Но чтобы пойти на такой шаг, нам нужно общественное мнение в Сирии, а не мнение правительства или президента", — отметил Асад.

В то же время он указал, что требование досрочных президентских выборов "не выдвигалось как часть нынешнего политического процесса".

"Предлагается после (принятия – УНИАН) конституции провести парламентские выборы. Эти выборы покажут соотношение сил на политической арене. Затем будет сформировано новое правительство в соответствии с представительством политических сил в новом парламенте… Что касается президентских выборов, то это совсем другая тема", — подчеркнул Асад.