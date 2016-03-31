Асад заявил о готовности к досрочным выборам, если этого захочет народ Сирии
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что готов провести досрочные президентские выборы, если этого захочет народ.
"Это зависит от позиции народа Сирии, есть ли народная воля к проведению досрочных президентских выборов. Если такая воля есть, то для меня это не проблема. Совершенно естественно откликаться на волю народа, а не некоторых оппозиционных сил. Этот вопрос касается каждого сирийского гражданина, потому что каждый гражданин голосует за этого президента", — цитирует Асада РИА Новости.
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"Принципиально у меня нет никаких проблем с этим, потому что президент не может работать без народной поддержки. А если у президента есть народная поддержка, то он всегда должен быть готов к подобному шагу. Я могу сказать, что принципиально для нас это не проблема. Но чтобы пойти на такой шаг, нам нужно общественное мнение в Сирии, а не мнение правительства или президента", — отметил Асад.
В то же время он указал, что требование досрочных президентских выборов "не выдвигалось как часть нынешнего политического процесса".
"Предлагается после (принятия – УНИАН) конституции провести парламентские выборы. Эти выборы покажут соотношение сил на политической арене. Затем будет сформировано новое правительство в соответствии с представительством политических сил в новом парламенте… Что касается президентских выборов, то это совсем другая тема", — подчеркнул Асад.